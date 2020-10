Luca Scinto attacca: “Le squadre che lasciano il Giro d’Italia si devono vergognare! Perché non facevano casino al Tour?” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Giornata convulsa al Giro d’Italia 2020. La EF Pro Cycling ha scritto all’UCI chiedendo la sospensione della Corsa Rosa, ma l’Unione Ciclistica Internazionale ha rispedito la lettera al mittente. Gli organizzatori di RCS Sport hanno comunque annunciato che tra stasera e domani mattina verranno eseguiti nuovi tamponi a tutte le squadre, per garantire la massima sicurezza a tutti i partecipanti. Va ricordato che nei primi dodici giorni di gara sono emersi otto positivi al Covid-19 (tre ciclisti) e che già due squadre hanno abbandonato in blocco la kermesse (la Mitchelton-Scott di Simon Yates e la Jumbo-Visma di Steven Kruijswijk). Luca Scinto, direttore sportivo della Vini Zabù-Brado-KTM, compagine impegnata al Giro d’Italia, ha ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) Giornata convulsa ald’Italia 2020. La EF Pro Cycling ha scritto all’UCI chiedendo la sospensione della Corsa Rosa, ma l’Unione Ciclistica Internazionale ha rispedito la lettera al mittente. Gli organizzatori di RCS Sport hanno comunque annunciato che tra stasera e domani mattina verranno eseguiti nuovi tamponi a tutte le, per garantire la massima sicurezza a tutti i partecipanti. Va ricordato che nei primi dodici giorni di gara sono emersi otto positivi al Covid-19 (tre ciclisti) e che già duehanno abbandonato in blocco la kermesse (la Mitchelton-Scott di Simon Yates e la Jumbo-Visma di Steven Kruijswijk)., direttore sportivo della Vini Zabù-Brado-KTM, compagine impegnata ald’Italia, ha ...

