Loredana Lecciso opinionista al GF Vip | “Signorini mi aveva chiamata”

Leggi su dilei

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Nelle scorse settimane si era diffusa una notizia curiosa riguardante: secondo le indiscrezioni, avrebbe dovuto partecipare al Grande Fratello Vip, non è chiaro però in che vesti. Ora la showgirl ha deciso di rompere il silenzio, rivelando la verità sulla questione. Non è la prima volta che il nome diviene tirato in ballo, quando si parla di reality show. In questa occasione, oltre ad essere stata considerata in lizza come possibile concorrente, secondo voci di corridoio avrebbe addirittura avuto la possibilità di guadagnarsi un ruolo di primo piano, come. Ma cosa c’è di vero in queste indiscrezioni? A raccontare finalmente la verità è proprio, che ha rilasciato una ...