Londra impone la quarantena per chi arriva dall'Italia | Nuovo picco di contagi in Gran Bretagna: +18.980 (Di giovedì 15 ottobre 2020) La Gran Bretagna, che ha registrato 18.980 contagi giornalieri e 138 vittime, toglie l'Italia dalla lista dei Paesi sicuri. Trump, invece, fa sapere che 'negli Usa non ci saranno altri lockdown'. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 ottobre 2020) La, che ha registrato 18.980giornalieri e 138 vittime, toglie l'a lista dei Paesi sicuri. Trump, invece, fa sapere che 'negli Usa non ci saranno altri lockdown'. ...

MediasetTgcom24 : Covid: Londra impone quarantena per arrivi dall'Italia - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Londra impone la quarantena per gli arrivi dall'Italia. Lockdown parziale in Polonia #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Londra impone quarantena per chi arriva dall'Italia #CORONAVIRUS - Domus13791900 : RT @MediasetTgcom24: Covid: Londra impone quarantena per arrivi dall'Italia - allesword : RT @MediasetTgcom24: Covid: Londra impone quarantena per arrivi dall'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Londra impone Londra impone la quarantena per chi arriva dall'Italia Corriere del Ticino Coronavirus, Londra impone quarantena per arrivi dall’Italia

La Gran Bretagna ha rimosso l’Italia dalla lista dei Paesi sicuri sul fronte Covid, il che significa che chiunque arrivi nel Regno Unito dall’Italia a partire da domenica deve osservare un periodo di ...

Quarantena obbligatoria per chi va dall'Italia in Gran Bretagna

L'Italia è stata aggiunta nella lista del Regno Unito che impone ai viaggiatori britannici di ritorno in patria a sottoporsi a quarantena. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti, Grant Shapps. La ...

La Gran Bretagna ha rimosso l’Italia dalla lista dei Paesi sicuri sul fronte Covid, il che significa che chiunque arrivi nel Regno Unito dall’Italia a partire da domenica deve osservare un periodo di ...L'Italia è stata aggiunta nella lista del Regno Unito che impone ai viaggiatori britannici di ritorno in patria a sottoporsi a quarantena. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti, Grant Shapps. La ...