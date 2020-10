Londra impone la quarantena per chi arriva dall'Italia | Marea di contagi in Gran Bretagna, +18.980, e Francia, +30.621, (Di giovedì 15 ottobre 2020) La Gran Bretagna, che ha registrato 18.980 contagi giornalieri e 138 vittime, toglie l'Italia dalla lista dei Paesi sicuri. Trump, invece, fa sapere che 'negli Usa non ci saranno altri lockdown'. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 ottobre 2020) La, che ha registrato 18.980giornalieri e 138 vittime, toglie l'a lista dei Paesi sicuri. Trump, invece, fa sapere che 'negli Usa non ci saranno altri lockdown'. ...

