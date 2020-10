Londra, da sabato nuove restrizioni: vietato incontrarsi al chiuso (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nuova stretta a Londra: da sabato vietati incontri al chiuso e mezzi pubblici limitati. Si passa al livello due per il Covid nuove restrizioni su Londra. La metà del paese viene già inserita nel Livello 2. Pub e ristoranti sono stati colpiti da una nuova serie di rigide restrizioni nel tentativo di frenare la diffusione … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nuova stretta a: davietati incontri ale mezzi pubblici limitati. Si passa al livello due per il Covidsu. La metà del paese viene già inserita nel Livello 2. Pub e ristoranti sono stati colpiti da una nuova serie di rigidenel tentativo di frenare la diffusione … L'articolo proviene da YesLife.it.

