"Lockdown all'italiana": in sala il film di Enrico Vanzina su qualcosa che potremmo rivivere presto (Di giovedì 15 ottobre 2020) Lockdown all'italiana esce oggi nei cinema italiani. Ed è il primo film a raccontare, con amara leggerezza, il drammatico confinamento della scorsa primavera. Con la speranza di rinvigorire un'industria che ha subito in maniera drammatica le conseguenze della pandemia, ma improvvisamente e tragicamente macabro vista la seconda ondata del Coronavirus con numero dei contagi sempre più alto. E dunque lo spettro di un nuovo sconfinamento. Diretto dal veterano Enrico Vanzina, orfano del fratello Carlo, il film mette in scena le tragicomiche disavventure di due coppie in crisi. "Costrette" a convivere in casa nonostante la scoperta di un tradimento.

franco_bagnasco : Oggi per TPI sono andato al cinema a vedere «Lockdown all'italiana». E merito una medaglia al valor civile.… - MICIO7BEAR : RT @comingsoonit: #LockdownAllItaliana Arriva al cinema la nuova commedia scritta e diretta da #EnricoVanzina. Abbiamo incontrato il regist… - CuocoFiorellino : RT @JollyRoger____: Per colpa del lockdown imminente non potremo andare al cinema a vedere Lockdown all'italiana. Destino beffardo, smette… - duelsit : La malinconia lieve e il sapore crudele di Lockdown all'italiana di #EnricoVanzina | duels - xxmiglia : RT @JollyRoger____: Per colpa del lockdown imminente non potremo andare al cinema a vedere Lockdown all'italiana. Destino beffardo, smette… -

