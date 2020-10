"Lo sapevamo tutti che l'epidemia avrebbe ripreso forza in autunno" (Di giovedì 15 ottobre 2020) AGI - “Quello che stiamo vedendo in Italia non costituisce certo una sorpresa” ma “il lockdown non è inevitabile. Se ci si dovesse arrivare, qualcuno dovrà assumersene le responsabilità politiche e morali”. Parla Alessandro Vespignani, uno dei massimi esperti di epidemiologia computazionale, che lavora a Boston, dove dirige il Laboratory for the modeling of biological and Socio-technical Systems, alla Northeastern University, e da dove osserva e analizza l'evoluzione del contagio in Italia e la strategia messa in campo dal governo. “Lo sapevamo tutti che l'epidemia avrebbe ripreso forza in autunno, con la riapertura delle scuole, la ripresa delle attività e così via”, analizza il ... Leggi su agi (Di giovedì 15 ottobre 2020) AGI - “Quello che stiamo vedendo in Italia non costituisce certo una sorpresa” ma “il lockdown non è inevitabile. Se ci si dovesse arrivare, qualcuno dovrà assumersene le responsabilità politiche e morali”. Parla Alessandro Vespignani, uno dei massimi esperti di epidemiologia computazionale, che lavora a Boston, dove dirige il Laboratory for the modeling of biological and Socio-technical Systems, alla Northeastern University, e da dove osserva e analizza l'evoluzione del contagio in Italia e la strategia messa in campo dal governo. “Loche l'in, con la riapertura delle scuole, la ripresa delle attività e così via”, analizza il ...

