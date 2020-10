Liverpool, 'The show must go on': continuano le riprese del nuovo Batman nonostante il lockdown (Di giovedì 15 ottobre 2020) In una Liverpool deserta a causa del lockdown imposto in seguito all'aumento significativo dei contagi da Covid-19, proseguono le riprese del nuovo Batman . I due protagonisti della pellicola, Robert ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 ottobre 2020) In unadeserta a causa delimposto in seguito all'aumento significativo dei contagi da Covid-19, proseguono ledel. I due protagonisti della pellicola, Robert ...

Alberto_Querin : RT @BritishFootball: Un gestore di un pub a New Brighton, cittadina del Merseyside, non lontano da Liverpool, ha cambiato il nome del propr… - jordan0057 : RT @BritishFootball: Un gestore di un pub a New Brighton, cittadina del Merseyside, non lontano da Liverpool, ha cambiato il nome del propr… - xBLAIRTHEGREAT : RT @AllAboutRobKris: Nuove foto di Robert sul set di The Batman a Liverpool - 14 Ottobre grazie a @rpattinsonfr - UniMoviesBlog : @TheBatman: Il Crociato di Gotham in cima ad una torre - badtasteit : #TheBatman: ecco l'Uomo Pipistrello in cima a una torre di Liverpool! -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool The Liverpool, "The show must go on": continuano le riprese del nuovo Batman nonostante il lockdown TGCOM Liverpool, "The show must go on": continuano le riprese del nuovo Batman nonostante il lockdown

Robert Pattinson, nei panni del Cavaliere oscuro, sarebbe risultato positivo al coronavirus: notizia mai confermato dalla produzione che però aveva bloccato le riprese ...

The Batman: l'eroe avvistato in cima a una torre di Liverpool

Spettacoli e Cultura - Dopo numerosi rinvii e rallentamenti nella produzione , continuano le riprese di The Batman che, poche ore fa, hanno portato l'eroe a mostrarsi in cima ad una torre di Liverpool ...

Robert Pattinson, nei panni del Cavaliere oscuro, sarebbe risultato positivo al coronavirus: notizia mai confermato dalla produzione che però aveva bloccato le riprese ...Spettacoli e Cultura - Dopo numerosi rinvii e rallentamenti nella produzione , continuano le riprese di The Batman che, poche ore fa, hanno portato l'eroe a mostrarsi in cima ad una torre di Liverpool ...