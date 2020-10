LIVE – Musetti-Pellegrino, Atp Sardegna 2020: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il LIVE e la DIRETTA testuale dello scontro tra Lorenzo Musetti e Andrea Pellegrino, valevole per gli ottavi di finale dell’Atp 250 Forte Village Sardegna Open 2020. Il derby azzurro garantisce logicamente la presenza di un italiano ai quarti, già ottima notizia considerando il prestigio del torneo e i potenziali punti in classifica per l’uno o per l’altro atleta, pronti a scalare le classifiche del circuito maschile. Sportface.it vi accompagnerà mediante un LIVE scritto, in scena nella giornata di giovedì 15 ottobre. Segui il LIVE su Sportface.it TABELLONE ATP Sardegna MONTEPREMI ATP Sardegna AGGIORNA LA DIRETTA Musetti-Pellegrino ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ile latestuale dello scontro tra Lorenzoe Andrea, valevole per gli ottavi di finale dell’Atp 250 Forte VillageOpen. Il derby azzurro garantisce logicamente la presenza di un italiano ai quarti, già ottima notizia considerando il prestigio del torneo e i potenziali punti in classifica per l’uno o per l’altro atleta, pronti a scalare le classifiche del circuito maschile. Sportface.it vi accompagnerà mediante unscritto, in scena nella giornata di giovedì 15 ottobre. Segui ilsu Sportface.it TABELLONE ATPMONTEPREMI ATPAGGIORNA LA...

