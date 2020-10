LIVE Musetti-Pellegrino, ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: tra poco il derby tricolore di ottavi di finale (Di giovedì 15 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:25 Già in campo i due giocatori per il palleggio di riscaldamento. 11:21 Un precedente tra i due, lo scorso anno al Challenger di Vicenza, con vittoria di Pellegrino in tre set. 11:18 Dopo la grande paura di ieri, con Fabio Fognini positivo al coronavirus, c’è di nuovo una certa serenità, al netto di voci più o meno incontrollate che hanno disturbato le ultime ore: l’incontro tra due giocatori dall’indubbio talento, ma dalla diversa evoluzione tennistica, c’è ed è prossimo a svolgersi. 11:15 Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE per il match di secondo turno (che, a LIVEllo ATP 250, equivale agli ottavi) dell’ATP di Sardegna ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:25 Già in campo i due giocatori per il palleggio di riscaldamento. 11:21 Un precedente tra i due, lo scorso anno al Challenger di Vicenza, con vittoria diin tre set. 11:18 Dopo la grande paura di ieri, con Fabio Fognini positivo al coronavirus, c’è di nuovo una certa serenità, al netto di voci più o meno incontrollate che hanno disturbato le ultime ore: l’incontro tra due giocatori dall’indubbio talento, ma dalla diversa evoluzione tennistica, c’è ed è prossimo a svolgersi. 11:15 Buongiorno a tutti, e benvenuti allaper il match di secondo turno (che, allo ATP 250, equivale agli) dell’ATP di...

