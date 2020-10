LIVE Giro d’Italia 2020, Cesenatico-Cesenatico in DIRETTA: tredici uomini al comando (Di giovedì 15 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.10 Andiamo a riepilogare la situazione. tredici uomini al comando: François Bidard (AG2R La Mondiale), Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Manuele Boaro (Astana), Mark Padun (Bahrain McLaren), Cesare Benedetti (Bora-Hansgrohe), Joey Rosskopf (CCC Team), Jesper Hansen (Cofidis), Simon Clarke (EF Pro Cycling), Albert Torres (Movistar), Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling), Jhonathan Narváez (Ineos Grenadiers), Max Richeze (UAE Team Emirates) ed Etienne Van Empel (Vini Zabù-Brado-KTM). A 1’20” Héctor Carretero (Movistar Team), a 2’30” il gruppo Maglia Rosa. 12.07 Da dietro si lancia all’inseguimento Carretero (Movistar). 12.03 I tredici attaccanti con il loro ritardo in ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.10 Andiamo a riepilogare la situazione.al: François Bidard (AG2R La Mondiale), Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Manuele Boaro (Astana), Mark Padun (Bahrain McLaren), Cesare Benedetti (Bora-Hansgrohe), Joey Rosskopf (CCC Team), Jesper Hansen (Cofidis), Simon Clarke (EF Pro Cycling), Albert Torres (Movistar), Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling), Jhonathan Narváez (Ineos Grenadiers), Max Richeze (UAE Team Emirates) ed Etienne Van Empel (Vini Zabù-Brado-KTM). A 1’20” Héctor Carretero (Movistar Team), a 2’30” il gruppo Maglia Rosa. 12.07 Da dietro si lancia all’inseguimento Carretero (Movistar). 12.03 Iattaccanti con il loro ritardo in ...

