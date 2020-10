LIVE Giro d’Italia 2020, Cesenatico-Cesenatico in DIRETTA: la NTT inizia a lavorare in testa al gruppo. Il vantaggio dei battistrada scende a 10’45” (Di giovedì 15 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.48 9’50” di vantaggio ora per i fuggitivi. La NTT va fortissimo. 13.43 115 chilometri al traguardo. 13.40 Altri 30″ recuperati dalla NTT, stanno andando fortissimo. 13.37 Il vantaggio dei battistrada è sceso a 11’30” sotto l’impulso dei battistrada. 13.33 Accelera la NTT in testa al gruppo. 13.27 I fuggitivi portano a 13’30” il proprio vantaggio sul plotone a 125 km dal traguardo. 13.23 Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec) scatta e conquista il GPM di Ciola di quarta categoria. 13.19 In testa al gruppo la Deceuninck-Quick Step che sta facendo un ritmo tutt’altro che forsennato. 13.16 A 130 km ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.48 9’50” diora per i fuggitivi. La NTT va fortissimo. 13.43 115 chilometri al traguardo. 13.40 Altri 30″ recuperati dalla NTT, stanno andando fortissimo. 13.37 Ildeiè sceso a 11’30” sotto l’impulso dei. 13.33 Accelera la NTT inal. 13.27 I fuggitivi portano a 13’30” il propriosul plotone a 125 km dal traguardo. 13.23 Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec) scatta e conquista il GPM di Ciola di quarta categoria. 13.19 Inalla Deceuninck-Quick Step che sta facendo un ritmo tutt’altro che forsennato. 13.16 A 130 km ...

