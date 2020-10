LIVE Giro d’Italia 2020, Cesenatico-Cesenatico in DIRETTA: il gruppo lascia andare la fuga. I quattordici al comando portano a 13′ il proprio vantaggio (Di giovedì 15 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.23 Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec) scatta e conquista il GPM di Ciola di quarta categoria. 13.19 In testa al gruppo la Deceuninck-Quick Step che sta facendo un ritmo tutt’altro che forsennato. 13.16 A 130 km dal traguardo i fuggitivi conservano 13′ di vantaggio sul plotone. 13.13 I fuggitivi hanno iniziato la scalata al primo GPM di giornata si tratta di un quarta categoria che conduce a Ciola. 13.09 Sarà un affare tra i 14 fuggitivi per la vittoria di tappa. Il gruppo proseguirà con ogni probabilità con un ritmo abbastanza blando. 13.05 La composizione del gruppo dei fuggitivi: François Bidard (AG2R La Mondiale), Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Manuele Boaro (Astana), Mark ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.23 Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec) scatta e conquista il GPM di Ciola di quarta categoria. 13.19 In testa alla Deceuninck-Quick Step che sta facendo un ritmo tutt’altro che forsennato. 13.16 A 130 km dal traguardo i fuggitivi conservano 13′ disul plotone. 13.13 I fuggitivi hanno iniziato la scalata al primo GPM di giornata si tratta di un quarta categoria che conduce a Ciola. 13.09 Sarà un affare tra i 14 fuggitivi per la vittoria di tappa. Ilproseguirà con ogni probabilità con un ritmo abbastanza blando. 13.05 La composizione deldei fuggitivi: François Bidard (AG2R La Mondiale), Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Manuele Boaro (Astana), Mark ...

