LIVE Giro d'Italia 2020, Cesenatico-Cesenatico in DIRETTA: cala drasticamente il vantaggio dei battistrada sotto l'impulso della NTT. Solo 7'30" di margine per i fuggitivi ora

14.04 Si spezza il gruppo dei fuggitivi, davanti restano: Padun, Narvaez, Benedetti, Richeze e Hansen. 14.01 Il gruppo ha recuperato sei minuti ai fuggitivi in poco tempo. 13.58 7'50" di vantaggio per la fuga. Siamo sul Barbotto. 13.55 L'azione della NTT ha fatto una prima selezione importante anche in gruppo. 13.51 Ricordiamo i nomi dei quattordici al comando: François Bidard (AG2R La Mondiale), Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Manuele Boaro (Astana), Mark Padun (Bahrain McLaren), Cesare Benedetti (Bora-Hansgrohe), Joey Rosskopf (CCC Team), Jesper Hansen (Cofidis), Simon Clarke (EF Pro Cycling), Albert Torres (Movistar), Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling), Jhonathan Narváez (Ineos Grenadiers), Max ...

