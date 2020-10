L’Italia si gioca la qualificazione agli Europei 2022. Ecco le convocate (Di giovedì 15 ottobre 2020) La nazionale femminile di calcio, allenata da Milena Bertolini, inizia a preparare l’incontro di qualificazione agli Europei 2022 che si svolgeranno a Londra. Si giocherà il 27 ottobre alle ore 17,30 allo stadio Castellani di Empoli. Sarà il primo dei due incontri che l’Italia giocherà contro la Danimarca per decidere chi tra le due sarà al primo posto della classifica. Le azzurre arrivano a questo incontro con un ruolino eccellente, avendo vinto tutte le partite del girone fin qui disputate. La stessa cosa ha però fatto anche la Danimarca, così entrambe le squadre si trovano a 21 punti dopo 7 partite giocate. Ecco che la doppia sfida andrà a decidere la squadra che conquisterà il primato. In caso di parità, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 15 ottobre 2020) La nazionale femminile di calcio, allenata da Milena Bertolini, inizia a preparare l’incontro diche si svolgeranno a Londra. Si giocherà il 27 ottobre alle ore 17,30 allo stadio Castellani di Empoli. Sarà il primo dei due incontri che l’Italia giocherà contro la Danimarca per decidere chi tra le due sarà al primo posto della classifica. Le azzurre arrivano a questo incontro con un ruolino eccellente, avendo vinto tutte le partite del girone fin qui disputate. La stessa cosa ha però fatto anche la Danimarca, così entrambe le squadre si trovano a 21 punti dopo 7 partitete.che la doppia sfida andrà a decidere la squadra che conquisterà il primato. In caso di parità, ...

alfreaudi : RT @fabiano70288362: @ImolaOggi Questo è il motivo perché l'Italia sta andando il rovina . Più della metà (73%)della popolazione non si ren… - fabiano70288362 : @ImolaOggi Questo è il motivo perché l'Italia sta andando il rovina . Più della metà (73%)della popolazione non si… - EltonHolyStarr : RT @WeLiveHard: @EltonHolyStarr @AlexXXVI_V @robymancio @ciroimmobile pallone d'oro con 20 rigori, mai visto ahahahha con l'italia fa sempr… - WeLiveHard : @EltonHolyStarr @AlexXXVI_V @robymancio @ciroimmobile pallone d'oro con 20 rigori, mai visto ahahahha con l'italia… - Gregscaffardi : @verygreco @brosotw Raga. Lazio gioca per Immobile. Gli da 10 palloni giocabili a partita. In Nazionale gliene arri… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia gioca Marcos Curado: io al Frosinone per vincere ciociariaoggi.it