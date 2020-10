L' Italia crepa e questi si scannano Retroscena | Zingaretti-Gualtieri | la sconcertante cronaca di un litigio furibondo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 ottobre 2020) L'emergenza coronavirus è tornata a picchiare con violenza in tempi rapidissimi. In, la seconda ondata cresce. E terrorizza. Ovvio che in questo contesto si facciano sentire le voci di chi, da mesi, chiedeva di accedere al Mes, il controverso fondo salva-Stati rimodellato per l'emergenza sanitaria. Tra chi ha sempre insistito per il sì al Mes c'è il Pd, con il segretario Nicolain prima linea. Il tema è divisivo per il governo, con il M5s che non si muove dalla posizione di contrarietà, spalleggiato da Giuseppe Conte, al quale il "no" è stato imposto dai grillini come condizione ineludibile per la (sua) sopravvivenza politica. Ed in questo contesto piove ilfirmato da Augusto Minzolini su Il Giornale, dove dà contro di un "- ...