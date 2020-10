L’Italia che piace a Confindustria? Licenziamenti facili e sanità sempre più privata (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’Italia di domani? Sì al Mes, no al reddito di cittadinanza e al salario minimo, incentivi alle imprese, sgravi per chi investe. La lotta all’evasione fiscale, tutto sommato, può passare in secondo piano, con meno controlli e sanzioni più blande. E poi Licenziamenti facili, lavoro flessibile, sanità sempre più privata. Un delirio? No, semplicemente gli scenario delineati da Confindustria nel volume “Il coraggio del futuro”, all’interno del quale emerge chiara la visione dell’ente che raggruppa oltre 150 mila aziende. E che rischia di diventare presto realtà, con il benestare del ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli. Tra i capitoli del testo, pubblicati dal Fatto Quotidiano, uno dei più emblematici ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’Italia di domani? Sì al Mes, no al reddito di cittadinanza e al salario minimo, incentivi alle imprese, sgravi per chi investe. La lotta all’evasione fiscale, tutto sommato, può passare in secondo piano, con meno controlli e sanzioni più blande. E poi, lavoro flessibile, sanitàpiù. Un delirio? No, semplicemente gli scenario delineati danel volume “Il coraggio del futuro”, all’interno del quale emerge chiara la visione dell’ente che raggruppa oltre 150 mila aziende. E che rischia di diventare presto realtà, con il benestare del ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli. Tra i capitoli del testo, pubblicati dal Fatto Quotidiano, uno dei più emblematici ...

