L’Italia affetta da pareggite | la Polonia supera gli azzurri in classifica

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Che fine ha fatto la macchina perfetta di Mancini? Glisembrano affetti dai principi della. L’Italia alla quarta giornata di Nations League, infatti, impatta 1-1 con l’Olanda e così perde la vetta del gruppo 1 della Lega A, ora guidato dalla. Nella gara giocata a Bergamo gli uomini del Mancio si portano in vantaggio con Pellegrini (16′), ben servito da Barella, ma si fanno raggiungere dalla rete di Van de Beek (25′). Gli ospiti meriterebbero anche la vittoria. Si è vista in campo un’Olanda superiore all’Italia. Tuttavia l’occasionissima sfumata è di Immobile al 56′. La Nazionale non va oltre l’ennesimo pareggio, perde la vetta del girone e si apre un dibattito sul futuro di questa squadra.