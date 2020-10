L’indiscrezione | Foggia | è fatta per il centrocampista svincolato Rocca

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Èper ilMichele, classe 1996, al. Confermata la nostra esclusiva di qualche giorno fa. Un altro colpo per il club pugliese, presto arriverà l’annuncio., ex Samp, ha accumulato una buona esperienza anche in Serie B e firmerà con ilfino a giugno. Foto: sitoL'articolo L’indiscrezione:, èper ilproviene da Alfredo Pedullà.