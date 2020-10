Licenziamenti, Cgil e Cisl: 'Prorogare lo stop fino a termine emergenza' | Uilm: 'No aumenti salari ma blocco di tre anni' (Di giovedì 15 ottobre 2020) 'Non è pensabile un ulteriore blocco dei Licenziamenti' . Le parole del ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, hanno spaventato il mondo dei lavoratori. Quel che accadrà dal 1 gennaio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 ottobre 2020) 'Non è pensabile un ulterioredei' . Le parole del ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, hanno spaventato il mondo dei lavoratori. Quel che accadrà dal 1 gennaio ...

ottopagine : Cgil, stop licenziamenti fino a fine dell'emergenza - gio551 : RT @Affaritaliani: L'Esecutivo ha deciso di non prorogare la norma. Le aziende che dovessero finire i soldi della Cig potrebbero licenziare… - samdcarta : Spero che sta volta tocchi il pubblico e non il privato.. Governo, dal 1° gennaio licenziamenti consentiti. Cgil: '… - ladyrosmarino : RT @Affaritaliani: L'Esecutivo ha deciso di non prorogare la norma. Le aziende che dovessero finire i soldi della Cig potrebbero licenziare… - Affaritaliani : L'Esecutivo ha deciso di non prorogare la norma. Le aziende che dovessero finire i soldi della Cig potrebbero licen… -

Ultime Notizie dalla rete : Licenziamenti Cgil Licenziamenti, Cgil e Cisl: "Prorogare lo stop fino a termine emergenza" | Uilm: "No aumenti salari ma blocco di tre anni" TGCOM Sindacati, stop licenziamenti fino a fine dell’emergenza

Sindacati in pressing perché venga prorogato il blocco dei licenziamenti, insieme alla copertura degli ammortizzatori sociali Covid. “Sono decisioni che devono essere prese subito, fino a tutto lo sta ...

Lavoro: Cgil, Patuanelli preoccupa, mantenere blocco licenziamenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 ott - "La crisi e' purtroppo lontana dall'essere finita. La tenuta dei redditi e la stabilita' dell'occupazione sono le precondizioni per qualsiasi fase di ri ...

Sindacati in pressing perché venga prorogato il blocco dei licenziamenti, insieme alla copertura degli ammortizzatori sociali Covid. “Sono decisioni che devono essere prese subito, fino a tutto lo sta ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 ott - "La crisi e' purtroppo lontana dall'essere finita. La tenuta dei redditi e la stabilita' dell'occupazione sono le precondizioni per qualsiasi fase di ri ...