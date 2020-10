Libia: cosa c'è dietro alla strana cattura del trafficante Bija (Di giovedì 15 ottobre 2020) Una lettura che a Globalist viene confermata da fonti accreditate a Tripoli. Al-Milad è accusato dall'Onu e dalla Corte internazionale dell'Aja di crimini contro l'umanità per essere uno dei maggiori ... Leggi su globalist (Di giovedì 15 ottobre 2020) Una lettura che a Globalist viene confermata da fonti accreditate a Tripoli. Al-Milad; accusato dall'Onu e dCorte internazionale dell'Aja di crimini contro l'umanità per essere uno dei maggiori ...

scoop portò Bija al centro dell’attenzione nazionale. “Più che un arresto sembra la cronaca di una consegna concordata – scrive Scavo - Abdurahman al Milad, quel comandante Bija al centro di scandali ...

L'uomo, accusato di essere un trafficante di esseri umani dalle Nazioni Unite, è stato al centro del dibattito per una sua visita ufficiale in Italia. La sua cattura ha dei profondi significati politi ...

