Libia: arrestato Bija, potente trafficante di esseri umani (Di giovedì 15 ottobre 2020) È stato arrestato a Tripoli Abd al-Rahman al-Milad, noto come "Bija", considerato uno dei trafficanti di essere umani più potenti della Libia e destinatario di sanzioni dell'Onu. Bija, ex capo della guardia costiera di Zawya, è stato arrestato dalle squadre delle forze di dissuasione del ministero del Governo dell'Interno di Tripoli nel pomeriggio di ieri, mercoledì 14 ottobre. Era ricercato dall'ottobre del 2019 dalla procura della capitale libica, ma già a giugno 2018 il suo nome era finito nella lista dei destinatari delle sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu per il suo ruolo nel traffico di esseri umani dalla Libia all'Europa. È accusato di ...

