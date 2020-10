L'ex leader dei gilet gialli capeggia i negazionisti francesi: 'Il Covid è una menzogna di Stato' (Di giovedì 15 ottobre 2020) L'ex leader dei gilet gialli Christophe Chalencon si annovera tra le folt schiere di quelli che pensano che il Covid 'non è così grave come vogliono farci credere' e che pensa che Macron, che ieri ha ... Leggi su globalist (Di giovedì 15 ottobre 2020) L'exdeiChristophe Chalencon si annovera tra le folt schiere di quelli che pensano che il'non; così grave come vogliono farci credere' e che pensa che Macron, che ieri ha ...

greenMe_it : “La vostra civiltà sta uccidendo la vita sulla terra”. La #lettera aperta della leader ecuadoriana #NemonteNenquimo… - matteosalvinimi : Da primo partito italiano al Parlamento europeo continuiamo a lavorare per difendere il nostro Paese e per cambiare… - Agenzia_Ansa : #Kim Jong-un in lacrime: 'Mi vergogno di non essere all'altezza'. Il leader della #Corea del Nord lo ha ammesso pub… - Ecatetriformis : RT @greenMe_it: “La vostra civiltà sta uccidendo la vita sulla terra”. La #lettera aperta della leader ecuadoriana #NemonteNenquimo ai pres… - nonnachicca58 : RT @greenMe_it: “La vostra civiltà sta uccidendo la vita sulla terra”. La #lettera aperta della leader ecuadoriana #NemonteNenquimo ai pres… -