L'ex capo della polizia nuovo presidente della Banca popolare di Bari Con Gianni De Gennaro nominati i membri del consiglio di amministrazione

Di Francesco Santoro: nominati i componenti del consiglio di amministrazione della Banca popolare di Bari. Il presidente dell'istituto di credito pugliese è l'ex capo della polizia di Stato, Gianni De Gennaro; Giampiero Bergami il nuovo amministratore delegato. Nel board anche Elena De Gennaro, Paola Girdinio, professoressa ordinaria all'Università di Genova, e gli avvocati Cinzia Capano, Roberto Fusco e Bartolomeo Cozzoli. Il presidente del collegio sindacale, invece, è Luca Aniasi; i sindaci effettivi sono Sofia Paternostro e Raffaele Ferrara.

