L'ex attaccante Jardel: «Ho segnato quanto Lewandowski. Oggi varrei 150 milioni»

L'ex attaccante brasiliano Jardel si è confrontato con Robert Lewandowski

Jardel, ex attaccante brasiliano di Porto e Bayern Monaco, in una intervista a Lisboa Belém Open si è paragonato a Roberto Lewandowski. «Non abbiamo nulla di simile. Io sono entrato nella storia, sono unico. Lo dico con umiltà. Lewandowski è un giocatore che segna 45 o 60 goal l'anno, ovvero quello che io ho fatto per sei o sette stagioni di fila. Se giocassi Oggi varrei tra i 150 e i 200 milioni di euro. Spero di poter trovare un altro Jardel nella mia vita e poterlo vendere».

