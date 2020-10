L’esperto: «Solo la visiera annulla i contagi. Da sola la mascherina non ci difende dalle goccioline» (Di giovedì 15 ottobre 2020) La mascherina da sola può non bastare. Solo se si utilizza la visiera in aggiunta alla mascherina chirurgica i contagi da coronavirus si azzerano. È fondamentale difendersi dalle goccioline, specie negli autobus, nelle metropolitane e nei posti di lavoro. È in quegli ambienti che si annida il maggior pericolo. La necessità della visiera anti-droplets Perciò occorre rompere gli indugi e usare la visiera. «Ce lo dice pure l’esperienza vissuta quotidianamente sul campo dal Sistema 118 nazionale durante i mesi tremendi della fase 1». Lo sottolinea Mario Balzanelli, presidente della Sis 118. Commenta lo studio condotto in India e pubblicato qualche ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ladapuò non bastare.se si utilizza lain aggiunta allachirurgica ida coronavirus si azzerano. È fondamentalersi, specie negli autobus, nelle metropolitane e nei posti di lavoro. È in quegli ambienti che si annida il maggior pericolo. La necessità dellaanti-droplets Perciò occorre rompere gli indugi e usare la. «Ce lo dice pure l’esperienza vissuta quotidianamente sul campo dal Sistema 118 nazionale durante i mesi tremendi della fase 1». Lo sottolinea Mario Balzanelli, presidente della Sis 118. Commenta lo studio condotto in India e pubblicato qualche ...

