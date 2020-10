L’enciclica in cui Papa Francesco scomunica il neoliberismo (Di giovedì 15 ottobre 2020) La recente enciclica “Fratelli tutti” aprirà inevitabilmente un profondo e vivace dibattito, in tutti i settori della società, non solo all’interno delle gerarchie vaticane. Ben venga, ce n’era bisogno. È una sfida forte al pensiero unico che la globalizzazione, economica, finanziaria e culturale, ha silenziosamente imposto nel mondo in questi ultimi decenni. Senza sottovalutare il suo richiamo etico, morale, oltre che religioso, noi laicamente ne vorremmo evidenziare alcuni aspetti che toccano l’economia e l’organizzazione sociale. La pandemia, ha detto Papa Francesco, ha evidenziato la frammentazione che ha reso più difficile risolvere i problemi che toccano tutti, nonostante l’iper-connessione. Tale frammentazione sembra in contraddizione con la globalizzazione. In realtà, ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 15 ottobre 2020) La recente enciclica “Fratelli tutti” aprirà inevitabilmente un profondo e vivace dibattito, in tutti i settori della società, non solo all’interno delle gerarchie vaticane. Ben venga, ce n’era bisogno. È una sfida forte al pensiero unico che la globalizzazione, economica, finanziaria e culturale, ha silenziosamente imposto nel mondo in questi ultimi decenni. Senza sottovalutare il suo richiamo etico, morale, oltre che religioso, noi laicamente ne vorremmo evidenziare alcuni aspetti che toccano l’economia e l’organizzazione sociale. La pandemia, ha detto, ha evidenziato la frammentazione che ha reso più difficile risolvere i problemi che toccano tutti, nonostante l’iper-connessione. Tale frammentazione sembra in contraddizione con la globalizzazione. In realtà, ...

MauroBeltramo : RT @Kwizera06428241: Una osservazione in margine alla lettura di #FratelliTutti: si parla di 'integrazione latinoamericana', di 'sogno di u… - BordignonAngelo : RT @Kwizera06428241: Una osservazione in margine alla lettura di #FratelliTutti: si parla di 'integrazione latinoamericana', di 'sogno di u… - TV2000it : RT @orasolaretv2000: AlL'Ora Solare Don Gigi Verdi @romenapieve spiega l'enciclica #Fratellitutti: 'la parola fraternità mi da l’idea di u… - orasolaretv2000 : AlL'Ora Solare Don Gigi Verdi @romenapieve spiega l'enciclica #Fratellitutti: 'la parola fraternità mi da l’idea d… - carloangeli : RT @Kwizera06428241: Una osservazione in margine alla lettura di #FratelliTutti: si parla di 'integrazione latinoamericana', di 'sogno di u… -

Ultime Notizie dalla rete : L’enciclica cui Per Cacciari, la Chiesa "sposa l'Illuminismo ma sarà inascoltata" AGI - Agenzia Italia