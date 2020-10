L’emergenza Covid-19 ha aumentato la sorveglianza su internet (Di giovedì 15 ottobre 2020) internet (foto: YANN SCHREIBER/AFP/Getty Images)Secondo Freedom House, la pandemia globale di Covid-19 è stata sfruttata un po’ da tutti i governi del mondo come copertura per estendere la sorveglianza online, aumentare la raccolta dei dati dei cittadini, censurare i discorsi critici e costruire nuovi sistemi tecnologici di controllo sociale. L’allarme arriva dal report annuale Freedom on the Net 2020, redatto dall’organizzazione non governativa Freedom House che da quasi 80 anni si occupa si condurre attività di ricerca e di sensibilizzazione sui temi della democrazia, delle libertà politiche e dei diritti umani. Secondo le ricerche svolte dalla ong l’impiego di intelligenze artificiali e della sorveglianza biometrica, utili per affrontare la crisi pandemica, hanno creato ... Leggi su wired (Di giovedì 15 ottobre 2020)(foto: YANN SCHREIBER/AFP/Getty Images)Secondo Freedom House, la pandemia globale di-19 è stata sfruttata un po’ da tutti i governi del mondo come copertura per estendere laonline, aumentare la raccolta dei dati dei cittadini, censurare i discorsi critici e costruire nuovi sistemi tecnologici di controllo sociale. L’allarme arriva dal report annuale Freedom on the Net 2020, redatto dall’organizzazione non governativa Freedom House che da quasi 80 anni si occupa si condurre attività di ricerca e di sensibilizzazione sui temi della democrazia, delle libertà politiche e dei diritti umani. Secondo le ricerche svolte dalla ong l’impiego di intelligenze artificiali e dellabiometrica, utili per affrontare la crisi pandemica, hanno creato ...

