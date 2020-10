Le tre morti di Marisela Escobedo, la recensione: su Netflix una madre che lotta per ottenere giustizia (Di giovedì 15 ottobre 2020) La recensione di Le tre morti di Marisela Escobedo, il documentario distribuito su Netflix che racconta l'estenuante lotta di una madre per ottenere giustizia per l'omicidio della figlia. "Mediamente in Messico sono assassinate dieci donne ogni giorno. Il 97% dei femminicidi resta impunito." Scegliamo di cominciare la recensione di Le tre morti di Marisela Escobedo, il documentario di Carlos Pérez Osorio distribuito su Netflix, con questi dati che la pellicola fornisce e che ci mostrano, in maniera estremamente chiara, quanto il singolo caso che ci viene raccontato sia solo una goccia in un vastissimo mare. A volte, però, sono proprio ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ladi Le tredi, il documentario distribuito suche racconta l'estenuantedi unaperper l'omicidio della figlia. "Mediamente in Messico sono assassinate dieci donne ogni giorno. Il 97% dei femminicidi resta impunito." Scegliamo di cominciare ladi Le tredi, il documentario di Carlos Pérez Osorio distribuito su, con questi dati che la pellicola fornisce e che ci mostrano, in maniera estremamente chiara, quanto il singolo caso che ci viene raccontato sia solo una goccia in un vastissimo mare. A volte, però, sono proprio ...

