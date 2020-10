Le parole di Agnelli all'assemblea della Juve (Di giovedì 15 ottobre 2020) Andrea Agnelli si muove nel suo doppio ruolo di presidente della Juventus e n.1 dell'Eca, nella conferenza stampa post assemblea dei soci, a maggior ragione in questi tempi in cui la pandemia ha messo ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 ottobre 2020) Andreasi muove nel suo doppio ruolo di presidententus e n.1 dell'Eca, nella conferenza stampa postdei soci, a maggior ragione in questi tempi in cui la pandemia ha messo ...

juventusfc : Il report delle parole di Andrea Agnelli sarà breve su - forumJuventus : Sul forum non commenteremo le parole deliranti del governatore della Campania #DeLuca sulla Juventus e il nostro Pr… - TuttoMercatoWeb : Il Governatore della #Campania #DeLuca si scaglia contro le parole del patron della #Juve #Agnelli: 'Imbarazzante e… - junews24com : Agnelli difende l'Uefa: «Non possiamo darle la colpa per i recuperi» - - BombeDiVlad : ?? #Juventus, le parole di #Agnelli ?? '#Sarri? Stima, ma non c'è stata alchimia' #LeBombeDiVlad #LBDV #News -