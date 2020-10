Lazio, salta la presentazione di Pereira: ha la febbre (Di giovedì 15 ottobre 2020) Si svolgeranno oggi alle ore 14 le conferenze stampa di presentazione dei nuovi acquisti della Lazio, Vedat Muriqi e Wesley Hoedt, mentre salta la presentazione dell’ex Manchester United, Andreas Pereira. A causa di qualche linea di febbre, la società biancoceleste ha deciso di rinviarla in via precauzionale. Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) Si svolgeranno oggi alle ore 14 le conferenze stampa didei nuovi acquisti della, Vedat Muriqi e Wesley Hoedt, mentreladell’ex Manchester United, Andreas. A causa di qualche linea di, la società biancoceleste ha deciso di rinviarla in via precauzionale.

sportface2016 : #Lazio, niente conferenza stampa di presentazione per #AndreasPereira: al suo posto #Hoedt - Lazio_crew : RT @UomoRango: @fabrizietto67 ..e chi non salta è un bastardo della roma - Frankiessl1900 : Problemi fisici per #Fares. Stasera salta la partita contro il #Messico 'Fares ha confidato al ct di non voler cor… - Daniele64181695 : @Diegossl1 @BlackEagle1967 @giuliocardone69 Ha ragione piscedda quando dice che ogni calciatore si porta con se la… - lazio24h : Lazio, Marusic out tre settimane: salterà l'esordio in Champions -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio salta Sampdoria, nuovo stop per Gabbiadini: salta la Lazio? FantaMaster Lazio, salta la presentazione di Pereira: ha la febbre

Si svolgeranno oggi alle ore 14 le conferenze stampa di presentazione dei nuovi acquisti della Lazio, Vedat Muriqi e Wesley Hoedt, mentre salta la presentazione dell’ex Manchester United, Andreas ...

Samp, Keita con la Lazio Keita ci sarà. Rientrati Colley, Yoshida, Askildsen e Damsgaard

Quasi sicuramente il giocatore, che anche ieri mattina si è allenato a parte, entrerà nell’elenco dei convocati per la Lazio dopo aver saltato Fiorentina-Sampdoria per Covid. Potrebbe giocare qualche ...

Si svolgeranno oggi alle ore 14 le conferenze stampa di presentazione dei nuovi acquisti della Lazio, Vedat Muriqi e Wesley Hoedt, mentre salta la presentazione dell’ex Manchester United, Andreas ...Quasi sicuramente il giocatore, che anche ieri mattina si è allenato a parte, entrerà nell’elenco dei convocati per la Lazio dopo aver saltato Fiorentina-Sampdoria per Covid. Potrebbe giocare qualche ...