Lazio: Muriqi ed Hoedt si presentano ufficialmente (Di giovedì 15 ottobre 2020) Finalmente la Lazio ha presentato due suoi nuovi acquisti, due giocatori che sicuramente andranno a rinforzare il gioco di Inzaghi. Il primo arriva direttamente dalla Turchia, il secondo ha già indossato la maglia biancoceleste. Sono Muriqi ed Hoedt Muriqi ed Hoedt hanno parlato in conferenza stampa Muriqi ed Hoedt, pronti a giocare Muriqi, attaccante ormai ex Fenerbahce, arrivato a Roma per 18 milioni, l’acquisto più costoso del mercato estivo laziale. Hoedt difensore che andrà a coprire alcune lacune nelle retrovie biancocelesti. Oggi i due giocatori sono stati presentati ufficialmente alla stampa ed entrambi si sono detti entusiasti e pronti a cominciare questa nuova avventura in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 15 ottobre 2020) Finalmente laha presentato due suoi nuovi acquisti, due giocatori che sicuramente andranno a rinforzare il gioco di Inzaghi. Il primo arriva direttamente dalla Turchia, il secondo ha già indossato la maglia biancoceleste. Sonoededhanno parlato in conferenza stampaed, pronti a giocare, attaccante ormai ex Fenerbahce, arrivato a Roma per 18 milioni, l’acquisto più costoso del mercato estivo laziale.difensore che andrà a coprire alcune lacune nelle retrovie biancocelesti. Oggi i due giocatori sono stati presentatialla stampa ed entrambi si sono detti entusiasti e pronti a cominciare questa nuova avventura in ...

