Lazio, Muriqi: «Darò il 100%. Tare è stato importante, la miglior opzione» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Vedat Muriqi si presenta ai tifosi della Lazio: ecco le parole del nuovo attaccante biancoceleste in conferenza stampa Vedat Muriqi si presenta ai tifosi della Lazio. Ecco le parole dell’attaccante albanese. CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE Muriqi – «Darò il 100% in ogni partita e allenamento, so di venire in uno dei club più grandi in Italia e nel primo club della Capitale. Voglio essere grande quanto è grande la Lazio. Avevo tante offerte ma penso che la Lazio per il mio modo di giocare sia perfetta, giocano secondo il mio stile di gioco, ho visto tante partite della Lazio. Sicuramente il fatto che il direttore sportivo sia albanese ha giocato un ruolo importante. La ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Vedatsi presenta ai tifosi della: ecco le parole del nuovo attaccante biancoceleste in conferenza stampa Vedatsi presenta ai tifosi della. Ecco le parole dell’attaccante albanese. CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE– «Darò ilin ogni partita e allenamento, so di venire in uno dei club più grandi in Italia e nel primo club della Capitale. Voglio essere grande quanto è grande la. Avevo tante offerte ma penso che laper il mio modo di giocare sia perfetta, giocano secondo il mio stile di gioco, ho visto tante partite della. Sicuramente il fatto che il direttore sportivo sia albanese ha giocato un ruolo. La ...

OfficialSSLazio : .@MuriqiVedat ?? Io l'Ibrahimovic del Kosovo? È un onore per me essere qui, ma sarò il Muriqi della Lazio, non l'@Ibra_official della Lazio. - AnsaRomaLazio : Calcio: Lazio; Muriqi, un sogno giocare qui con Immobile. Il ritorno di Hoedt: 'sbagliai a andare via, ora sta tutt… - topsportinews : RT @OfficialSSLazio: .@MuriqiVedat ?? Io l'Ibrahimovic del Kosovo? È un onore per me essere qui, ma sarò il Muriqi della Lazio, non l'@Ibra_… - fbn1900 : RT @OfficialSSLazio: .@MuriqiVedat ?? Io l'Ibrahimovic del Kosovo? È un onore per me essere qui, ma sarò il Muriqi della Lazio, non l'@Ibra_… - Alessan34958222 : RT @OfficialSSLazio: .@MuriqiVedat ?? Io l'Ibrahimovic del Kosovo? È un onore per me essere qui, ma sarò il Muriqi della Lazio, non l'@Ibra_… -