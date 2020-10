Lazio, Hoedt si presenta: «Sono maturato, ho sbagliato ad andar via» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Wesley Hoedt parla del suo ritorno alla Lazio: ecco la conferenza stampa di presentazione del difensore olandese Wesley Hoedt si presenta ai tifosi della Lazio dopo il suo ritorno in biancoceleste. Le sue parole. CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE «Sono maturato, ho 3 anni in più, ho fatto esperienze all’estero, ora tocca a me farmi vedere alla Lazio. Rimpianto di aver lasciato la Lazio? Sicuramente in quell’anno mister e ds mi hanno detto che era meglio rimanere, quella scelta del Southampton l’ho sbagliata io e lo ammetto, son felice di esser potuto ritornare e cambiare tutto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Wesleyparla del suo ritorno alla: ecco la conferenza stampa dizione del difensore olandese Wesleysiai tifosi delladopo il suo ritorno in biancoceleste. Le sue parole. CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE «, ho 3 anni in più, ho fatto esperienze all’estero, ora tocca a me farmi vedere alla. Rimpianto di aver lasciato la? Sicuramente in quell’anno mister e ds mi hanno detto che era meglio rimanere, quella scelta del Southampton l’ho sbagliata io e lo ammetto, son felice di esser potuto ritornare e cambiare tutto». Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : #Lazio, la voglia di Muriqi: 'Io e Immobile un sogno'. Hoedt: 'Mi voleva Inzaghi': In conferenza stampa il bomber k… - sportli26181512 : Lazio, Muriqi: 'Io come Ibra? No, sono Vedat. Un onore essere qui': Dopo Hoedt, ecco come si è presentato ufficialm… - sportface2016 : #SerieA | #Lazio, le dichiarazioni del nuovo acquisto Wesley #Hoedt - sportli26181512 : Lazio, Hoedt: 'Sbagliai a lasciare il club. Vi farò vedere la mia crescita': Giorno di presentazioni in casa Lazio.… - Solo_La_Lazio : ?? A Formello, conferenza di presentazione di #Hoedt ??? 'Capisco i dubbi, ma io darò tutto per la maglia' ?? Leggi… -