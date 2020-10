Lavoro, cresce la quota d’imprese che prevedono assunzioni (Di giovedì 15 ottobre 2020) (Teleborsa) – Sono quasi 282mila gli ingressi previsti dalle imprese per il mese di ottobre, in calo del 27,9% rispetto ad ottobre 2019. Sale al 13% la quota di imprese che programmano assunzioni (erano il 10% a settembre). In un quadro economico complessivamente ancora caratterizzato da forte incertezza per l’andamento dell’emergenza sanitaria e per i tempi di superamento della crisi economica, buona parte delle imprese (82,8%) ritiene che i livelli di produzione e vendita potranno tornare a condizioni “accettabili” solo nel corso del 2021, in particolare il 46,9% di esse sposta direttamente al secondo semestre 2021 la possibile “normalizzazione” delle attività. Sempre elevata la quota di imprese che segnala problemi finanziari per carenza di liquidità nei prossimi sei mesi: ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 ottobre 2020) (Teleborsa) – Sono quasi 282mila gli ingressi previsti dalle imprese per il mese di ottobre, in calo del 27,9% rispetto ad ottobre 2019. Sale al 13% ladi imprese che programmano(erano il 10% a settembre). In un quadro economico complessivamente ancora caratterizzato da forte incertezza per l’andamento dell’emergenza sanitaria e per i tempi di superamento della crisi economica, buona parte delle imprese (82,8%) ritiene che i livelli di produzione e vendita potranno tornare a condizioni “accettabili” solo nel corso del 2021, in particolare il 46,9% di esse sposta direttamente al secondo semestre 2021 la possibile “normalizzazione” delle attività. Sempre elevata ladi imprese che segnala problemi finanziari per carenza di liquidità nei prossimi sei mesi: ...

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro cresce Lavoro, cresce la quota d'imprese che prevedono assunzioni Il Messaggero A Firenze crolla domanda estera ma cresce quella italiana

Stiamo lavorando per far ripartire il settore, puntando in particolare sul congressuale e posizionando Firenze come uno dei luoghi più ambiti a livello nazionale e internazionale quale luogo di ...

Turismo Ferrara, Sindaco: "Sostanziale pareggio turisti agosto 2019-2020. Boom vendite Myfe Card a settembre. Frutti da lavoro promozione"

TURISMO, DATI AGOSTO CONFERMANO TREND CRESCENTE POST - COVID. E' QUASI PAREGGIO SU PRESENZE VISITATORI ITALIANI TRA MESE 2019 E 2020. IL SINDACO FABBRI: "PROGETTO ‘FERRARA RINASCE' STA DANDO I SUOI FR ...

Stiamo lavorando per far ripartire il settore, puntando in particolare sul congressuale e posizionando Firenze come uno dei luoghi più ambiti a livello nazionale e internazionale quale luogo di ...