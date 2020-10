Lavoro, Airbnb: 'Con smart working si scopre vita fuori porta, 2 su 3 con pc in valigia' (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Dalla gita fuori porta alla vita fuori porta. Mischiando vacanze e Lavoro da remoto. Lo smart working ha aperto gli occhi agli italiani: maggiore flessibilità nell'uso degli spazi, liberandosi dalle catene del tran tran casa-Lavoro, significa maggior felicità (secondo il 65%) e più tempo per se stessi. Due lavoratori del terziario su 3 starebbero infatti pianificando per i prossimi mesi di lavorare da remoto per un periodo di tempo lontano dalla propria residenza, perché la bellezza del luogo ha effetti benefici non solo sul benessere psicofisico ma anche sulla produttività e sulla qualità del Lavoro. Sono alcune delle evidenze emerse ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Dalla gitaalla. Mischiando vacanze eda remoto. Loha aperto gli occhi agli italiani: maggiore flessibilità nell'uso degli spazi, liberandosi dalle catene del tran tran casa-, significa maggior felicità (secondo il 65%) e più tempo per se stessi. Due lavoratori del terziario su 3 starebbero infatti pianificando per i prossimi mesi di lavorare da remoto per un periodo di tempo lontano dalla propria residenza, perché la bellezza del luogo ha effetti benefici non solo sul benessere psicofisico ma anche sulla produttività e sulla qualità del. Sono alcune delle evidenze emerse ...

fisco24_info : Lavoro: Airbnb, con smart working si scopre vita fuori porta, 2 su 3 con pc in valigia : - Adnkronos : Lavoro, Airbnb: 'Con #smartworking si scopre vita fuori porta, 2 su 3 con pc in valigia' - MarcoStac : @biondox Era per sottolineare la assurdità del titolo. In realtà fanno un articolo sulla base di un sondaggio di Ai… - LupinII47190487 : @USugo @radiosilvana @Bgbarby0 @francescatotolc @MeNeFrego___ @tullio_cicerone @AlfredoBartoli @PBerizzi È solo la… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Airbnb Lavoro: Airbnb, con smart working si scopre vita fuori porta, 2 su 3 con pc in valigia Adnkronos Lavoro, Airbnb: 'Con smart working si scopre vita fuori porta, 2 su 3 con pc in valigia'

perché la bellezza del luogo ha effetti benefici non solo sul benessere psicofisico ma anche sulla produttività e sulla qualità del lavoro. Sono alcune delle evidenze emerse dall'analisi di un ...

Mare, montagna, campagna: il 66% degli italiani progetta lo smartworking su Airbnb (qui 10 case da affitare)

Chalet, casolari di campagna, villette vista mare: dove andare per lavorare sentendosi in vacanza, per vivere meglio e essere più produttivi. Perché lo smartworking così ci piace, e ora lo conferma an ...

perché la bellezza del luogo ha effetti benefici non solo sul benessere psicofisico ma anche sulla produttività e sulla qualità del lavoro. Sono alcune delle evidenze emerse dall'analisi di un ...Chalet, casolari di campagna, villette vista mare: dove andare per lavorare sentendosi in vacanza, per vivere meglio e essere più produttivi. Perché lo smartworking così ci piace, e ora lo conferma an ...