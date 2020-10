L’allarme del Papa | “Rischio di una catastrofe educativa causa Covid”

Leggi su inews24

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Illancia un messaggio importante in tempi di Covid-19. Il Santo Padre, intervenuto al Global Compact on Education, parla di “in arrivo”. La pandemia da Covid-19, unita ad altre problematiche già esistenti, potrebbe creare una “”. A riferirlo èFrancesco in un videomessaggio inviato ai partecipanti al Global Compact on … L'articolo L’allarme del: “Rischio di unaCovid” proviene da .