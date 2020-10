L’addio a Jole Santelli: il cordoglio della politica salernitana (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSono tantissimi anche da parte di esponenti politici salernitani i messaggi di cordoglio che vengono inviati alla famiglia di Jole Santelli, la presidente della Regione Calabria, scomparsa questa mattina dopo una battaglia contro il cancro all’età di 51 anni. Tra i primi a inviare un messaggio di vicinanza, il salernitano Enzo Maraio, segretario nazionale del partito socialista che a nome di tutta la direzione del Psi e della comunità dei socialisti calabresi, ha scritto “Nei pochi mesi alla guida di una Regione così complessa come la Calabria da prima donna presidente, ha dato prova di fermezza e risolutezza, in un momento drammatico. I calabresi non dimenticheranno l’impegno con il quale ha condotto le settimane ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSono tantissimi anche da parte di esponenti politici salernitani i messaggi diche vengono inviati alla famiglia di, la presidenteRegione Calabria, scomparsa questa mattina dopo una battaglia contro il cancro all’età di 51 anni. Tra i primi a inviare un messaggio di vicinanza, il salernitano Enzo Maraio, segretario nazionale del partito socialista che a nome di tutta la direzione del Psi ecomunità dei socialisti calabresi, ha scritto “Nei pochi mesi alla guida di una Regione così complessa come la Calabria da prima donna presidente, ha dato prova di fermezza e risolutezza, in un momento drammatico. I calabresi non dimenticheranno l’impegno con il quale ha condotto le settimane ...

FrancesFranzy : @matteosalvinimi @SantelliJole Addio Jole! Condoglianze alla famiglia, la Calabria e l'Italia perdono una donna gio… - ilmetropolitan : Lega - Calabria: '#AddioJole, l'Italia piange il #primopresidente #donna del #Sud' - MLSgobba : addio a Jole Santelli, che dispiacere! L'avevo intervistata a Bari un mese fa, sorridente come sempre... chi avrebb… - Alfonso0070 : RT @FrancoLaratta: 'Amore e compassione sono necessità, non lussi. Senza di loro l’umanità non può sopravvivere.' Addio a Jole Santelli Pr… -

Ultime Notizie dalla rete : L’addio Jole Allarme Fipe, applicare la regola dei 4 metri è uccidere ristorazione Corriere della Sera