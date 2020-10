La Verità immortale | Il Vangelo di oggi Giovedì 15 Ottobre 2020

Leggi su meteoweek

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Gesù, Verità fatta carne, ci insegna cosa è la falsità e come agisce per mezzo degli uomini. Anche Egli sarà vittima delle falsità che lo porteranno alla morte. Ma questa Veritàrisplenderà per sempre indicandoci la via. LITURGIA DELLA PAROLA – Giovedì 15S. Teresa d’Avila (m); S. Barsen; S. Tecla 28.a … L'articolo La VeritàIldiGiovedì 15proviene da www.meteoweek.com.