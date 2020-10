La vera storia di Jack the Stripper | l’assassino che terrorizzò la Londra degli anni ‘60

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Quando si parla di serial killer ladithe– letteralmente “lo spogliatore” – è sicuramente una delle più inquietanti e misteriose del secolo scorso. Con questo nome, che rievoca quello ancor più famoso dilo squartatore (“the Ripper”), si identifica una serie di almeno sei omicidi commessi tra il 1964 e 1965 a. Le sei donne uccise, tutte prostitute, vennero ritrovate senza vestiti, strangolate o affogate nelle acque del Tamigi. Ancora oggi, nonostante le molte ipotesi, non si conosce l’identità dell’assassino. Un nuovo assassino in città La prima vittima ufficialmente ricondotta al serial killer fu Hannah Tailford, una prostituta 30enne ...

Quando si parla di serial killer la storia di Jack the Stripper – letteralmente "Jack lo spogliatore" – è sicuramente una delle più inquietanti e misteriose del secolo scorso. Con questo nome, che ...