La sorella di Cristiano Ronaldo: “Il Covid è la più grande frode mai vista”, il punto (Di giovedì 15 ottobre 2020) I nostri lettori ci segnalano un post pubblicato dalla pagina Facebook Meglio di ieri in cui viene riportato lo screenshot di un titolo che parla della sorella di Cristiano Ronaldo. Katia Aveiro, questo il suo nome, nel commentare la positività al Covid19 del fratello, avrebbe parlato del virus come “la più grande frode mai vista”. La frase ripresa dalle principali testate nazionali e internazionali erano comparse nelle stories di Instagram di Katia Aveira più di 24 ore fa, e per questo non è possibile risalire all’originale. Tuttavia, troviamo conferma delle sue affermazioni nelle stories successive, dove Katia reagisce ai titoli della stampa. Corriere dello Sport ha tradotto in italiano la frase originale: Se ... Leggi su bufale (Di giovedì 15 ottobre 2020) I nostri lettori ci segnalano un post pubblicato dalla pagina Facebook Meglio di ieri in cui viene riportato lo screenshot di un titolo che parla delladi. Katia Aveiro, questo il suo nome, nel commentare la positività al19 del fratello, avrebbe parlato del virus come “la piùmai vista”. La frase ripresa dalle principali testate nazionali e internazionali erano comparse nelle stories di Instagram di Katia Aveira più di 24 ore fa, e per questo non è possibile risalire all’originale. Tuttavia, troviamo conferma delle sue affermazioni nelle stories successive, dove Katia reagisce ai titoli della stampa. Corriere dello Sport ha tradotto in italiano la frase originale: Se ...

tancredipalmeri : La sorella e la madre di Cristiano Ronaldo hanno condiviso un messaggio: “Se deve essere Cristiano Ronaldo a svegl… - DeNotarisArmand : RT @PresMoratti: Vorrei ricordare a #Spadafora le parole della sorella di Cristiano Ronaldo : “è un messaggero mandato da Dio per farci apr… - Moonspell_666 : RT @PresMoratti: Vorrei ricordare a #Spadafora le parole della sorella di Cristiano Ronaldo : “è un messaggero mandato da Dio per farci apr… - PresMoratti : Vorrei ricordare a #Spadafora le parole della sorella di Cristiano Ronaldo : “è un messaggero mandato da Dio per fa… - infoitsport : La sorella di Cristiano Ronaldo: 'La pandemia è la più grande frode mai vista' -