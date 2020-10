La situazione al pronto soccorso del Sacco di Milano (Di giovedì 15 ottobre 2020) AGI - Il pronto soccorso dell'ospedale Sacco di Milano “è invaso di pazienti covid, abbiamo pregato il 118 di non portare urgenze qui, anche ovviamente chi si autopresenta viene curato normalmente”. A dirlo all'AGI è Maurizio Viecca, direttore della Cardiologia, che però sottolinea una differenza fondamentale tra questa seconda ondata di contagi e quella della primavera scorsa: “La maggior parte dei pazienti ora non ha bisogno della terapia intensiva né di essere intubata”. Ieri, spiega Viecca, è stata riscontrata la positività di un'infermiera che lavora in cardiologia, sottoposta a tampone dopo avere manifestato blandi sintomi influenzali. “Abbiamo deciso di tamponare tutti medici, al momento nessuno è positivo, stiamo aspettando ... Leggi su agi (Di giovedì 15 ottobre 2020) AGI - Ildell'ospedaledi“è invaso di pazienti covid, abbiamo pregato il 118 di non portare urgenze qui, anche ovviamente chi si autopresenta viene curato normalmente”. A dirlo all'AGI è Maurizio Viecca, direttore della Cardiologia, che però sottolinea una differenza fondamentale tra questa seconda ondata di contagi e quella della primavera scorsa: “La maggior parte dei pazienti ora non ha bisogno della terapia intensiva né di essere intubata”. Ieri, spiega Viecca, è stata riscontrata la positività di un'infermiera che lavora in cardiologia, sottoposta a tampone dopo avere manifestato blandi sintomi influenzali. “Abbiamo deciso di tamponare tutti medici, al momento nessuno è positivo, stiamo aspettando ...

