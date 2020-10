La serie tv Dexter avrà un revival: tutti i dettagli (Di giovedì 15 ottobre 2020) La rete americana Showtime ha annunciato una nuova stagione di Dexter a sette anni dalla conclusione della serie: Michael C. Hall protagonista La serie tv Dexter avrà una stagione revival composta da dieci episodi e commissionata dalla rete americana Showtime. Surprise Motherfucker.He’s back. #Dexter pic.twitter.com/EDXov06rot — Dexter on Showtime (@SHO Dexter) October 14, 2020 A sette anni dalla criticatissima conclusione del ciclo narrativo, Michael C. Hall tornerà quindi nei panni del giovane sociopatico che, adottato in tenera età dal Sergente della Polizia di Miami Harry Morgan e lavorando per la stessa come tecnico forense, cerca di incanalare verso il bene la sua proverbiale e insaziabile sete di sangue, ... Leggi su zon (Di giovedì 15 ottobre 2020) La rete americana Showtime ha annunciato una nuova stagione dia sette anni dalla conclusione della: Michael C. Hall protagonista Latvavrà una stagionecomposta da dieci episodi e commissionata dalla rete americana Showtime. Surprise Motherfucker.He’s back. #pic.twitter.com/EDXov06rot —on Showtime (@SHO) October 14, 2020 A sette anni dalla criticatissima conclusione del ciclo narrativo, Michael C. Hall tornerà quindi nei panni del giovane sociopatico che, adottato in tenera età dal Sergente della Polizia di Miami Harry Morgan e lavorando per la stessa come tecnico forense, cerca di incanalare verso il bene la sua proverbiale e insaziabile sete di sangue, ...

SkyTG24 : Dexter, è ufficiale: Michael C. Hall torna per un'ultima stagione - Il_Nerdastro : @racheart86 Ma infatti, se come pare, questa può essere l'opportunità di dare alla serie il finale che meritiamo da… - racheart86 : @Il_Nerdastro Delusissima dalle ultime 2 stagioni,la ultima poi non ne parliamo, deve essere la maledizione delle s… - maurizio_moro : RT @IGNitalia: #Dexter Morgan tornerà sul piccolo schermo nel 2021 grazie a Showtime: la rete annuncia la produzione di una nuova stagione.… - IGNitalia : #Dexter Morgan tornerà sul piccolo schermo nel 2021 grazie a Showtime: la rete annuncia la produzione di una nuova… -