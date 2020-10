La scheda tecnica di LG K92 5G arriva da Google | è uno smartphone medio gamma

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Tornando con la mente all’inizio del mese di ottobre, i più attenti tra voi ricorderanno che abbiamo già avuto modo di parlare di LG K92 5G, nuovoin lavorazione nelle fucine di casa LG. Un render condiviso dal noto leaker Evan Blass aveva infatti svelato il design e le dimensioni del device mobile, incuriosendo parte dei potenziali acquirenti. Oggi, a distanza di qualche giorno,no pure le prime informazioni sulla, per altro da una “gola profonda” d’eccezione. Si tratta nientemeno che di, che nella sezione Catalogo dispositivi dellaPlay Console ha infatti inserito da alcune ore proprio il nuovo LG K92 5G, come segnalato da Gizmochina. Mancano comunque ancora alcune informazioni, ma è ...

MundoNapoli : Napoli-Atalanta affidata a Di Bello: “Ecco la sua scheda tecnica ed i precedenti con il Napoli” - Italia_Notizie : Niu NQi GTS Sport, la prova de Il - fattiamotore : Niu NQi GTS Sport, la prova de Il - MarcoScafati1 : #Niu #NQi GTS Sport, la #prova de - GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: #Volkswagen #Golf R 2021: la nuova sportiva sarà svelata il 4 novembre [VIDEO TEASER] -

Ultime Notizie dalla rete : scheda tecnica

La società Editoriale Domus S.p.A. (nel seguito "Editoriale Domus" o "il Titolare") in qualità di titolare del trattamento La informa di quanto segue sul trattamento dei Suoi dati personali ai sensi d ...15 ottobre 2020 08:47. Brenda Chamulak (nella foto) è entrata a far parte del management di Tekni-Plex, produttore statunitense di dispositivi medicali e imballaggi in plastica, ...