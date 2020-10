La risposta della Serie A: “Juventus-Napoli? Come Lega non potevamo rimandare la gara di Torino” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, l’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo ha parlato di Juventus-Napoli, partita che non si è disputata per la mancata presenza della squadra di Gennaro Gattuso, dopo alcune positività al Coronavirus: “Il nostro obiettivo è finire il campionato. Come Lega non potevamo rimandare la gara di Torino. Il protocollo funziona, tutti rispettano le regole, ma a Napoli c’è stato un cortocircuito, emerge dagli atti”. “La Lega Serie A non c’entra nulla. Il nostro obbligo è restare soggetti terzi. I documenti non consentivano di ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) Intervistato da Radio Kiss Kiss, l’adA Luigi De Siervo ha parlato di Juventus-, partita che non si è disputata per la mancata presenzasquadra di Gennaro Gattuso, dopo alcune positività al Coronavirus: “Il nostro obiettivo è finire il campionato.nonladi Torino. Il protocollo funziona, tutti rispettano le regole, ma ac’è stato un cortocircuito, emerge dagli atti”. “LaA non c’entra nulla. Il nostro obbligo è restare soggetti terzi. I documenti non consentivano di ...

Ultime Notizie dalla rete : risposta della Contributo a Fondo perduto, calcolo del fatturato e consorzi: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate Lavori Pubblici Parte domani in Sala Borsa il Festival della Partecipazione

in assenza di una risposta istituzionale dedicata, si sono mobilitati per dare risposte concrete ai bisogni di bambini, bambine e adolescenti. Tra gli eventi da segnalare: quello dedicato al ruolo ...

Interviste immaginarie: Napoleone

“Nelle lettere io cercavo angosciosamente la via della gloria, ch’era la mia prima ragione di vita. Inizialmente speravo di poterla trovare in Corsica, la mia terra natale. E mi proposi di dedicarmi ...

