La Regione Veneto non ha usato Immuni (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non sono stati caricati i codici di chi segnalava la propria positività perché la Regione non era d'accordo con la definizione di “contatto”, ma ci sono problemi anche altrove Leggi su ilpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non sono stati caricati i codici di chi segnalava la propria positività perché lanon era d'accordo con la definizione di “contatto”, ma ci sono problemi anche altrove

