La prossima sessione plenaria del Parlamento europeo sarà da remoto (Di giovedì 15 ottobre 2020) Salta la sessione plenaria del Parlamento europeo della prossima settimana. L’annuncio arriva direttamente dal profilo twitter di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo. «Annuncio con rammarico che la plenaria della settimana prossima non si svolgerà a Strasburgo, ma sarà in remoto» spiega Sassoli. «La situazione in Francia e Belgio è molto grave. Gli spostamenti costituiscono un pericolo» continua il post. «Strasburgo rimane la sede del Parlamento europeo e faremo di tutto per tornare» conclude. Le riunioni dal 19 al 22 si terranno quindi in videoconferenza. Annuncio con rammarico che la ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 15 ottobre 2020) Salta ladeldellasettimana. L’annuncio arriva direttamente dal profilo twitter di David Sassoli, presidente del. «Annuncio con rammarico che ladella settimananon si svolgerà a Strasburgo, ma sarà in» spiega Sassoli. «La situazione in Francia e Belgio è molto grave. Gli spostamenti costituiscono un pericolo» continua il post. «Strasburgo rimane la sede dele faremo di tutto per tornare» conclude. Le riunioni dal 19 al 22 si terranno quindi in videoconferenza. Annuncio con rammarico che la ...

Eib63 : RT @davcarretta: Sassoli annuncerà “con rammarico che la plenaria non si svolgerà a Strasburgo. Gli spostamenti costituiscono un pericolo.… - grillotalpa : RT @Linkiesta: ++ La prossima sessione plenaria del @Europarl_IT sarà da remoto ++ - Linkiesta : ++ La prossima sessione plenaria del @Europarl_IT sarà da remoto ++ - angelinascanu : RT @davcarretta: Sassoli annuncerà “con rammarico che la plenaria non si svolgerà a Strasburgo. Gli spostamenti costituiscono un pericolo.… - CaldaroneCeres : RT @davcarretta: Sassoli annuncerà “con rammarico che la plenaria non si svolgerà a Strasburgo. Gli spostamenti costituiscono un pericolo.… -