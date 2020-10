La politica in lutto per Jole Santelli. Salta la conferenza Stato-Regioni. Meloni: “Siamo sconvolti” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tutta la politica partecipa al lutto per la morte di Jole Santelli, donna stimata e apprezzata da trasversalmente per le sue doti umane e politiche. Appena divulgata, la notizia è rimbalzata in tutti gli ambienti, suscitando ricordi affettuosi e commossi e un senso di incredulità, per un evento giunto inatteso. Moltissimi i pensieri rivolti alla governatrice della Calabria, non solo pubblicamente. Berlusconi: “Un dolore che lascia senza parole” Nel Transatlantico di Palazzo Madama stupore, lacrime e commozione hanno preso il posto del solito chiacchiericcio, con gruppi di senatori riuniti a ricordare i momenti passati con la parlamentare, a partire dall’ultima campagna elettorale. “L’ultima foto con Jole è datata 17 settembre, a Bitonto, era venuta ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tutta lapartecipa alper la morte di, donna stimata e apprezzata da trasversalmente per le sue doti umane e politiche. Appena divulgata, la notizia è rimbalzata in tutti gli ambienti, suscitando ricordi affettuosi e commossi e un senso di incredulità, per un evento giunto inatteso. Moltissimi i pensieri rivolti alla governatrice della Calabria, non solo pubblicamente. Berlusconi: “Un dolore che lascia senza parole” Nel Transatlantico di Palazzo Madama stupore, lacrime e commozione hanno preso il posto del solito chiacchiericcio, con gruppi di senatori riuniti a ricordare i momenti passati con la parlamentare, a partire dall’ultima campagna elettorale. “L’ultima foto conè datata 17 settembre, a Bitonto, era venuta ...

agorarai : Lutto nel mondo della politica: è morta #JoleSantelli presidente della Regione Calabria. 'Voglio dire una cosa di… - ventoc : RT @SecolodItalia1: La politica in lutto per Jole Santelli. Salta la conferenza Stato-Regioni. Meloni: “Siamo sconvolti” - missypippi : RT @SecolodItalia1: La politica in lutto per Jole Santelli. Salta la conferenza Stato-Regioni. Meloni: “Siamo sconvolti” - FratellidItalia : RT @SecolodItalia1: La politica in lutto per Jole Santelli. Salta la conferenza Stato-Regioni. Meloni: “Siamo sconvolti” - LauraSa45195361 : @GiuseppeConteIT La mia Calabria è in lutto. Leggi commenti ridicoli non cambierete mai neanche di fronte alla mort… -