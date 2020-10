La pistola fumante contro Joe Biden (Di giovedì 15 ottobre 2020) La pistola e' davvero fumante, e vedremo come i media la nasconderanno. CNN e New York Times - e tutti gli altri - hanno sempre accettato per buona la affermazione di Biden che diceva di non aver mai parlato con il figlio Hunter sull'incarico di quest'ultimo nel consiglio della societa' ukraina del gas naturale Burisma, mentre Joe era il vicepresidente e uomo di punta di Obama a Kiev. Ora un esplosivo scoop del New York Post ha rivelato che Joe Biden, su richiesta di Biden junior, ha incontrato Vadym Pozharskyi nell'aprile 2015 a Washington D.C. . Pozharsky era un executive della societa' Burisma che nel 2014 aveva assunto Hunter con un contratto quinquennale da 50mila dollari al mese (o 83 mila, secondo altre fonti). L'incontro è emerso da una e-mail di ringraziamento ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Lae' davvero, e vedremo come i media la nasconderanno. CNN e New York Times - e tutti gli altri - hanno sempre accettato per buona la affermazione diche diceva di non aver mai parlato con il figlio Hunter sull'incarico di quest'ultimo nel consiglio della societa' ukraina del gas naturale Burisma, mentre Joe era il vicepresidente e uomo di punta di Obama a Kiev. Ora un esplosivo scoop del New York Post ha rivelato che Joe, su richiesta dijunior, ha incontrato Vadym Pozharskyi nell'aprile 2015 a Washington D.C. . Pozharsky era un executive della societa' Burisma che nel 2014 aveva assunto Hunter con un contratto quinquennale da 50mila dollari al mese (o 83 mila, secondo altre fonti). L'inè emerso da una e-mail di ringraziamento ...

