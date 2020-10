La Mercedes lascia la F1? Kaellenius | Presidente Daimler | “La stessa probabilità che il Bayern abbandoni il calcio”

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Lasta dominando il Mondiale F1 da ormai sette anni. La scuderia anglo-tedesca ha giganteggiato in era ibrida e hato soltanto le briciole agli avversari: (quasi) sei titoli iridati con Lewis Hamilton, uno con Nico Rosberg, (quasi) sette Mondiali costruttori. Le Frecce d’Argento lasceranno il Circus? Non se ne parla. Lo ha chiaramente specificato Oladi, durante una tavola rotonda con i giornalisti, con una battuta indubbiamente simpatica: “L’uscita delladalla Formula 1 ha le stesse probabilità che ilMonaco lasci il calcio”. Il numero 1 ha comunque evidenziato che la F1 deve abbattere i costi ed è impegnato su questo aspetto. La casa di Stoccarda sta sviluppando un ...

Il progetto W12 assorbe da tempo le risorse dello sviluppo, per confermare un inizio di stagione molto competitivo e poter destinare le attenzioni tutte al 2022 sin da gennaio. Ola Kallenius prospetta ...